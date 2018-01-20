Подозреваемого в избиении обезьяны до смерти задержали в Москве

20 января, 13:02
Фото: AP/ТАСС/Rajesh Kumar Singh
Полицейские в столичном районе Ново-Переделкино задержали москвича по подозрению в похищении обезьяны у своей знакомой и избиении животного до смерти.
Заявление поступило от 40-летней жительницы столицы. Женщина рассказала, что у нее дома на Новопеределкинской улице были гости. Один из них, будучи в нетрезвом состоянии, стал дразнить обезьяны. Животное укусило мужчину, тогда он схватил обезьяну, вытащил ее из клетки и скрылся, оттолкнув хозяйку, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.
Мужчина ударил обезьяну несколько раз, из-за чего она умерла. Полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего ранее судимого москвича. Труп животного нашли по месту жительства задержанного. Было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, завести дело также могут по статье о жестоком обращении с животными.
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