Число убийств детей родителями в РФ за четыре года выросло на 50%

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Число убийств родителями детей в России за четыре года увеличилось на 50%, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Станислава Колесника.

По его словам, число совершенных преступлений в отношении детей родителями за аналогичный период выросло на 92%, на 48% увеличилось число истязаний детей.

За шесть месяцев текущего года возбуждена 1 тысяча уголовных дел в отношении родителей за жестокое обращение с детьми.

В начале декабря трижды судимый житель Новосибирска убил пятилетнюю дочь своей сожительницы, пока та находилась в больнице. Мужчина нанес девочке множественные телесные повреждения, в результате чего она умерла.

Ранее в Крыму задержали мужчину, подозреваемого в убийстве падчерицы. Он сам обратился в полицию по поводу исчезновения девочки.