Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Симферопольском шоссе

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и еще трое пострадали в аварии на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Там столкнулись "Газель" и две легковушки, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло на 84-м километре трассы М2 "Крым". "В результате аварии, к сожалению, один человек погиб и еще трое получили травмы", − уточнил Агентству "Москва" дежурный офицер. По его словам, пострадавших госпитализировали.

Полиция начала проверку причин и обстоятельств аварии.