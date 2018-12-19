Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19 декабря, 14:15

Полиция проверяет информацию о нападении на журналиста "Эха Москвы" Бунтмана

происшествия

19 декабря, 14:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Полиция начала проверку информации о конфликте с участием первого заместителя главного редактора "Эха Москвы" Сергея Бунтмана и водителя машины на улице 1905 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Накануне на заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергея Бунтмана напал вооруженный мужчина. Супруга пострадавшего Лидия Скрябина заявила, что все случилось вечером 18 декабря у ресторана "Шинок", где отмечался день рождения главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова.

Выйдя из заведения, Бунтман случайно задел своим пальто бампер припаркованного автомобиля. В этот момент из машины выскочил водитель, который схватил журналиста за воротник и приставил пистолет к его голове. Предотвратить драку и стрельбу смог неназванный свидетель произошедшего, который был в числе гостей: он помог оттеснить нападавшего.

Жена Бунтмана Лидия Скрябина стала свидетельницей нападения. Она сообщила порталу Москва 24, что завтра ее супруг подаст заявление в полицию.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика