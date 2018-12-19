Полиция проверяет информацию о нападении на журналиста "Эха Москвы" Бунтмана

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Полиция начала проверку информации о конфликте с участием первого заместителя главного редактора "Эха Москвы" Сергея Бунтмана и водителя машины на улице 1905 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Накануне на заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергея Бунтмана напал вооруженный мужчина. Супруга пострадавшего Лидия Скрябина заявила, что все случилось вечером 18 декабря у ресторана "Шинок", где отмечался день рождения главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова.

Выйдя из заведения, Бунтман случайно задел своим пальто бампер припаркованного автомобиля. В этот момент из машины выскочил водитель, который схватил журналиста за воротник и приставил пистолет к его голове. Предотвратить драку и стрельбу смог неназванный свидетель произошедшего, который был в числе гостей: он помог оттеснить нападавшего.

Жена Бунтмана Лидия Скрябина стала свидетельницей нападения. Она сообщила порталу Москва 24, что завтра ее супруг подаст заявление в полицию.