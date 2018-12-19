Два человека погибли при пожаре на предприятии в Татарстане

На предприятии по производству мебели в городе Альметьевск в Татарстане произошел пожар. Погибли два человека, сообщает РИА Новости.

Как уточнил агентству представитель в экстренных службах, еще двое работников госпитализированы после отравления продуктами горения.

Площадь пожара составила 240 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание ликвидировали. Обстоятельства ЧП выясняются.