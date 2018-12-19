Тело крупного бизнесмена нашли в столице

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Крупный бизнесмен Валерий Воробьев найден мертвым в Москве.

Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

72-летний предприниматель возглавлял камчатскую рыбодобывающую компанию "Акрос".

В 2007-2011 годах был депутатом заксобрания Камчатского края.

Подробности происшествия не приводятся.