Искалеченную мужем жительницу Подмосковья выпишут из больницы после Нового года

19 декабря, 14:24
Жительницу Подмосковья Маргариту Грачеву, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, обещают выписать из больницы после Нового года, передает телеканал Москва 24. Дальше изувеченной маме двоих детей придется искать деньги на дорогостоящий протез. Ну а пока врачи пытаются остановить воспалительный процесс и сохранить ей хотя бы одну кисть.
Маргарите уже удается пошевелить пальцем, однако врачи не спешат говорить об окончательном успехе, так как рука еще должна прижиться. Раны у девушки болят, идет воспалительный процесс, поэтому держится высокая температура.
Хирург Тимофей Сухинин рассказал, что операция прошла с техническими сложностями, которые удалось решить.
"Опасный момент пятидневный, который обычно случается, какие-то сосудистые катастрофы, прошел. Мы разрешили пациентке подниматься, разрабатывать пальцами", – рассказал врач.
Кисти рук Маргарите Грачевой отрубил ее ревнивый муж – 26-летний Дмитрий Грачев. По словам матери пострадавшей, Дмитрий и Маргарита состоят в браке пять лет. Муж часто мучил ее дочь ревностью, и та решила уйти от него. Неделю до случившегося они не жили вместе.
А в день происшествия супруги отвезли сыновей в детский сад. Потом Дмитрий под предлогом того, что подвезет жену на работу, заманил ее в лес – примерно в километре от деревни Глазово. Сделал он это, чтобы добиться от супруги признания в измене. Там топором муж отрубил ей кисти обеих рук.
Раненую он отвез в больницу, а сам сдался полицейским. Свой поступок он объяснил ревностью.
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