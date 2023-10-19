Участник боев за Славянск с позывным Бабай погиб в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Участник боев за Славянск Александр Можаев с позывным Бабай погиб в зоне спецоперации на запорожском направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава местного общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На запорожском фронте погиб легендарный ополченец Бабай", – написал он.

По информации Рогова, мужчина погиб на фронте 18 октября. Он назвал его одним из ярких героев "Русской весны" 2014 года.

До этого в зоне СВО погиб полковник Евгений Вашунин, который командовал "Ленинградским полком", состоящим из мобилизованных военнослужащих. Он был ранен украинскими войсками и скончался, несмотря на оказанную медиками помощь.

