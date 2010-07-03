На Волгоградском проспекте столкнулись три машины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Волгоградском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. По информации департамента транспорта Москвы, это случилось около дома № 132.

Движение в сторону центра города пока осложнено. Заняты три полосы из четырех.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте. Пострадали четыре человека. Перекрыто несколько полос в сторону области.

По данным столичного департамента транспорта, ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе дома № 78. В сторону области автомобили едут по правой полосе.

