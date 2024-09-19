ФСБ задержала подозреваемых в фиктивном оформлении в РФ африканцев для въезда в ЕС

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Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД РФ и Росгвардии раскрыли организованную преступную группу (ОПГ), которая при помощи фиктивных схем оформляла въезд африканцев в страны ЕС через Россию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-центр российской спецслужбы.

По данным службы, злоумышленники помогали заключать фиктивные браки и устанавливали отцовство над детьми из числа российских граждан. Затем выходцы из Африки получали разрешение на временное пребывание, вид на жительство и частные визы для долгосрочного пребывания в РФ.

По версии силовиков, организатором ОПГ был гражданин Нигерии, который занимал должность преподавателя инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы. В состав преступной группы, говорится в сообщении, входили другие этнические нигерийцы, украинцы и граждане РФ. Всего были задержаны шесть человек.

Общий преступный доход с 2021 года составил не менее 60 миллионов рублей. В ходе проведенных 25 обысков и осмотров правоохранительные органы изъяли большой объем миграционных документов, паспорта граждан Нигерии, электронные средства связи и персональные компьютеры, а также полученные преступным путем деньги.

"В ежедневниках, телефонах, компьютерах и планшетах, принадлежащих фигурантам уголовного дела, обнаружены материалы, подтверждающие их противоправную деятельность", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, во Владимирской области обнаружен дом, где подозреваемые якобы незаконно удерживали и эксплуатировали троих граждан РФ.

Ранее силовики задержали около 439 иностранцев в ходе обыска в одном из хостелов на юго-западе столицы. Их направили в отделение полиции для проверки законности нахождения на территории РФ, а также на предмет возможного совершения других правонарушений. Также сотрудники СКР проводили следственные действия с администрацией хостела.

