СК начал проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет организовал проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК.

"В мусорном контейнере вблизи многоквартирного дома, расположенного по улице Люблинской в городе Москве, обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту Люблинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они установят личность матери ребенка и обстоятельства инцидента.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – добавили в СК.

По данным столичной прокуратуры, в мусорном баке было обнаружено тело новорожденной девочки.

19 сентября в мусорном контейнере на Люблинской улице случайный прохожий нашел тело младенца. Проверку по данному факту организовала прокуратура Москвы.

Работу правоохранителей на месте происшествия координируют заместитель прокурора ЮВАО Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.