СК начал проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Москве

18:12
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Следственный комитет организовал проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК.
"В мусорном контейнере вблизи многоквартирного дома, расположенного по улице Люблинской в городе Москве, обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту Люблинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они установят личность матери ребенка и обстоятельства инцидента.
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – добавили в СК.
По данным столичной прокуратуры, в мусорном баке было обнаружено тело новорожденной девочки.
19 сентября в мусорном контейнере на Люблинской улице случайный прохожий нашел тело младенца. Проверку по данному факту организовала прокуратура Москвы.
Работу правоохранителей на месте происшествия координируют заместитель прокурора ЮВАО Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.
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