Самую разыскиваемую преступницу арестовали в Финляндии

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В Финляндии арестовали Светлану Хютти, которая около 20 лет находилась в розыске за экономические преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную криминальную полицию страны.

Отмечается, что она была задержана в Польше в июне и экстрадирована в Финляндию.

Женщину разыскивали в качестве подозреваемой в нескольких экономических преступлениях в 1990-х и 2000-х годах. По данным СМИ, Хютти, родом из Санкт-Петербурга, владелица и гендиректор компании Sitek, подозревается в особо крупном мошенничестве.

Ранее сообщалось, что объявленную в розыск по подозрению в мошенничестве китаянку, прозвали в интернете "самой красивой преступницей страны". Неожиданная слава пришла к Цинчэнь Цзинцзин, когда молодую девушку объявили в розыск, разместив ее фото. Позже подозреваемая сдалась полиции.

