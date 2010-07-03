Электрички на ОЖД следуют в Москву с задержкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд электричек на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) идет в Москву с задержкой до 20 минут. Пассажиру стало плохо, ему оказывают медицинскую помощь, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"Утром 19 августа некоторые пригородные поезда в сторону Москвы следуют с задержками до 20 минут – в одном из поездов пассажиру потребовалась медицинская помощь", – сообщила компания.

Также граждан предупредили, что могут задержаться поезда из Москвы, которые отправляются по обороту от электричек из области.

Пассажиров попросили следить за объявлениями на станциях и в поездах.

На прошлой неделе были задержки на Курском направлении МЖД. Это было вызвано повреждением кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающего за движение поездов в автоматическом режиме.

