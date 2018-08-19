Восемь автомобилей повреждены в ДТП на Большой Татарской улице

19 августа, 22:30
Фото: instagram.com/aplakida
Во время ДТП с участием двух иномарок в Замоскворечье, повреждения получили еще шесть автомобилей. Об этом передает Агентство "Москва".
"В районе дома 34/2 по Большой Татарской улице произошло ДТП с участием двух автомобилей.Двигаясь на большой скорости, они потеряли управление и столкнулись с шестью машинами, которые были рядом с местом аварии", – рассказали в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
Отмечается, что все автомобили получили повреждения.
По словам очевидцев, в багажнике одного из автомобилей был обнаружен человек. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что во время лобового столкновения автомобилей Nissan и Mercedes-Benz пострадали два человека. На дороге временно затруднено движение транспорта.
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