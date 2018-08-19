Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом на Ставроволье

19 августа, 12:56
Фото: vk.com/typical_kuban
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом и "КамАЗом" на Ставрополье. Об этом сообщил представитель главного управления МВД по региону.
"Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.
По предварительной информации, виноват в аварии водитель автобуса. Он не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком. В настоящий момент с мужчиной работают следователи.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Ставрополье два человека погибли, еще девять были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Остальные получили легкие ушибы и царапины.
Для пассажиров местные власти организовали пункт временного размещения (ПВР), где организовано питание. Люди будут находиться там до решения вопроса о продолжении ими пути следования.
Авария произошла на 295-м километре федеральной автодороги "Кавказ". Автобус следовавший по маршруту Тбилиси−Краснодар, после столкновения с грузовиком съехал с дороги в кювет.
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