Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом на Ставроволье

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом и "КамАЗом" на Ставрополье. Об этом сообщил представитель главного управления МВД по региону.

"Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

По предварительной информации, виноват в аварии водитель автобуса. Он не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком. В настоящий момент с мужчиной работают следователи.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Ставрополье два человека погибли, еще девять были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Остальные получили легкие ушибы и царапины.

Для пассажиров местные власти организовали пункт временного размещения (ПВР), где организовано питание. Люди будут находиться там до решения вопроса о продолжении ими пути следования.

Авария произошла на 295-м километре федеральной автодороги "Кавказ". Автобус следовавший по маршруту Тбилиси−Краснодар, после столкновения с грузовиком съехал с дороги в кювет.