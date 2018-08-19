В результате ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек

Фото: скриншот из видео YouTube/Оранджат ТВ

В результате столкновения автобуса с "КамАЗом" на Ставрополье пострадали 15 человек, еще два человека погибли. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Андроповского района края.

Как уточнили РИА Новости в диспетчерской службе, те, кто находится в тяжелом состоянии, а это восемь человек, доставлены в больницу Невинномысска. Те, кто получил легкие порезы и ушибы, направлены в травмцентр в Пятигорске.

Для остальных пассажиров местные власти организовали пункт временного размещения (ПВР). Для них организовано питание, чай, пассажиры будут находиться там до решения вопроса о продолжении ими пути следования.

В настоящий момент на насте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются. Движение на месте аварии затруднено.

Авария произошла на 295-м километре федеральной автодороги "Кавказ". Автобус следовавший по маршруту Тбилиси−Краснодар, после столкновения с грузовиком съехал с дороги в кювет.