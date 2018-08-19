СК возбудил уголовное дело по факту убийства на севере Москвы

19 августа, 11:16
Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в Савеловском районе столицы.
Как сообщила Агентству "Москва" старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова, утром 19 августа около продуктового магазина на улице Башиловская мужчина выстрелил в свою бывшую жену. От полученного ранения женщина скончалась на месте. После содеянного мужчина покончил жизнь самоубийством.
В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Следователи допрашивают очевидцев.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошло двойное убийство. В полицию поступила информация, что в Северном административном округе столицы в подъезде одного из жилых домов обнаружены трупы мужчины и женщины.
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