СК возбудил уголовное дело по факту убийства на севере Москвы

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в Савеловском районе столицы.

Как сообщила Агентству "Москва" старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова, утром 19 августа около продуктового магазина на улице Башиловская мужчина выстрелил в свою бывшую жену. От полученного ранения женщина скончалась на месте. После содеянного мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Следователи допрашивают очевидцев.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошло двойное убийство. В полицию поступила информация, что в Северном административном округе столицы в подъезде одного из жилых домов обнаружены трупы мужчины и женщины.