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Москва 24

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Происшествия

19 августа, 10:50

Крупное ДТП произошло на Большой Якиманке

происшествия ДТП

Серьезная авария с участием четырех автомобилей произошла в центре Москвы

Серьезное ДТП произошло на Большой Якиманке. По словам свидетелей, легковой автомобиль на большой скорости выскочил на встречную полосу движения. В результате аварии пострадали четыре машины.

Как сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев, столкновение произошло на светофоре. Несмотря на то, что машины получили сильнейшие повреждения, никто из водителей серьезно не пострадал.

Сообщается, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. На мужчину составили сразу несколько протоколов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

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