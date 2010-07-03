Суд вынес приговор фигурантам дела о похищении людей в Москве

Фигуранты дела о похищении людей учредителями столичного фонда реабилитации "Восстановление" приговорены Чертановским судом к срокам от пяти до восьми лет колонии строгого режима, передает Агентство "Москва".
Уточняется, что Александр Земляной получил восемь лет, Константин Монич – 6,5 лет, Андрей Маняхин – семь лет, Юрий Будюков – пять. При этом был частично удовлетворен гражданский иск одного из потерпевших, с каждого из осужденных взыскали по 100 тысяч рублей в пользу истца.
Как выяснило следствие, в 2015-2016 годах обвиняемые учредили благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек, он получил название "Восстановление". Под видом оказания медицинской помощи людей похищали и незаконно лишали свободы. Страдающих от алкогольной или наркотической зависимости потерпевших перевозили в различные московские квартиры, где удерживали против их воли, не оказывая при этом помощи.
Также сообщается, что в июне 2015 года обвиняемые перевезли одного молодого человека на остров на озере Селигер в Тверской области, но последний смог сбежать и вернуться домой. Кроме того, упоминается случай 2017 года – тогда запертый в столичной квартире человек написал записку с просьбой о помощи и бросил ее в окно. Соседи нашли бумагу и обратились в полицию, злоумышленников задержали. Против соучастников было возбуждено уголовное дело о похищении и незаконном лишении свободы.
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