СК начал проверку по факту изнасилования женщины в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следствие начало проверку по факту изнасилования женщины на юге Москвы.

Как рассказали Агентству "Москва" в Следственном комитете по городу, инцидент произошел 18 июля. О криках и возможном совершении противоправных действий сообщили жители.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов в одну из квартир на улице Судостроительная, где пресекли насильственные действия в отношении жительницы столицы.

При этом мужчины, находящиеся в помещении, оказали сопротивление. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.

10 июля в Москве задержали уроженца Узбекистана, который собирался продать 16-летнюю девушку в рабство.