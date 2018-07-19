Разлив раствора кислоты на МКАД не опасен – МЧС

19 июля, 17:04
Фото: vk.com/medvedkovo_online
Разлив раствора кислоты на МКАД в районе Медведковского лесопарка не представляет угрозы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в экстренных ситуациях ГУ МЧС по столице.
Сообщение о происшествии поступило в МЧС 19 июля в 14:15. На 88-м километре Московской кольцевой произошла разгерметизация емкости с кислотой в цистерне КамАЗа. По предварительным данным, на асфальт пролился раствор соляной кислоты. Сотрудники МЧС установили временную заглушку на цистерне.
Грузовик ехал из Королева и вез кислоту в конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева.
Сейчас специалисты проводят работы по нейтрализации вещества. На месте ЧП работает мобильная лаборатория ГУ МЧС.
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