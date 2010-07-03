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07:40

Задержаны подпольные банкиры, обналичившие более 37 млн рублей

происшествия

07:40

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице подпольных банкиров, которые незаконно обналичили больше 37 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте ГУ МВД РФ.

Задержаны мужчина и три женщины. Один из фигурантов дела находится под домашним арестом, другие – под подпиской о невыезде.

"Подозреваемые, используя счета фиктивных подконтрольных организаций, проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 процента", – указывается в сообщении.

При обысках изъяты печати, штампы, учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе "Банк-клиент".

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обналичивания денег. Аферисты представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают обналичить денежные сертификаты после оплаты комиссии. На злоумышленников пожаловалась жительница Одинцовского района Подмосковья. Ей позвонил человек, назвавшийся делопроизводителем управления Роспотребнадзора по Москве. Он сказал, что на имя женщины есть сертификат на сумму 350 тысяч рублей.

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происшествия

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