В "Яндекс.Такси" опровергли информацию об инсульте у участника аварии в Щукине

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Информация о том, что причиной аварии в Щукине стал инсульт у одного из водителей, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

"Вопреки сообщениям анонимных источников, у таксиста не было инсульта. Насколько нам известно, водитель уходил от столкновения с машиной, которая выезжала с прилегающей территории", – отметили в пресс-службе.

Сервис выразил готовность сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее в столичном районе Щукино на улице Маршала Бирюзова столкнулись четыре автомобиля. На тот момент предположительной причиной аварии назывался инсульт у водителя такси, одного из участников ДТП.

