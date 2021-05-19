В "Яндекс.Такси" опровергли информацию об инсульте у участника аварии в Щукине

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Информация о том, что причиной аварии в Щукине стал инсульт у одного из водителей, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси".
"Вопреки сообщениям анонимных источников, у таксиста не было инсульта. Насколько нам известно, водитель уходил от столкновения с машиной, которая выезжала с прилегающей территории", – отметили в пресс-службе.
Сервис выразил готовность сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств случившегося.
Ранее в столичном районе Щукино на улице Маршала Бирюзова столкнулись четыре автомобиля. На тот момент предположительной причиной аварии назывался инсульт у водителя такси, одного из участников ДТП.