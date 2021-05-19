В Новокузнецке 11 детей госпитализировали после распыления неизвестного вещества в школе

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Распыление неизвестного вещества зафиксировали в школе в Новокузнецке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы центра медицины катастроф Кузбасса.

По имеющимся данным, инцидент случился в городской школе № 26.

"В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что на месте происшествия находятся бригады центра медицины катастроф и скорой помощи. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в Кирове временно приостановили работу школы из-за отравления детей. Две школьницы были госпитализированы с подозрением на ротавирусную инфекцию.