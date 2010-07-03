Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека получили травмы в ДТП, произошедшем в столичном районе Кунцево, сообщает Агентство "Москва".

На пересечении улиц Кунцевская и Полоцкая столкнулись две машины. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства аварии.