В Москве избили главу управления ФАС

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В столице напали на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС России Илью Гришина, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел утром 18 апреля. Неизвестные ударили Гришина по голове. В настоящий момент пострадавший находится на больничном.

ФАС совместно с полицией отрабатывает все версии случившегося. Не исключается, что нападение произошло из-за профессиональной деятельности Гришина.