Мосводоканал опроверг сообщения о прорыве трубы на северо-востоке столицы

Информация о прорыве трубы на пересечении Графского переулка и улицы 3-я Мытищинская не соответствуют действительности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Мосводоканал".

"Имел место незначительный излив воды при заправке автоцистерны. На данный момент подтопления нет, отключение абонентов не производилось", – говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что на северо-востоке столицы прорвало трубу. На месте работают аварийные службы.