19 марта, 03:55Происшествия
Потерявший связь с базой американский БПЛА совершил аварийную посадку в Польше
Фото: 123RF/julescosta
Беспилотник MQ9 Reaper, принадлежащий ВВС США, совершил аварийную посадку в районе Мирославца на северо-западе Польши. Об этом со ссылкой на генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщает РИА Новости.
"В окрестностях Мирославца произошла аварийная посадка беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил США, выполнявшего полет в польском воздушном пространстве", – указано в сообщении.
Приземление аппарата прошло в незаселенной местности в соответствии с установленными процедурами. Полиция и оперативные группы оцепили место приземления БПЛА. Военная полиция проводит расследование в связи с инцидентом.
Военные США потеряли связь со своим беспилотником в Польше в ночь на 19 марта. Невооруженный аппарат выполнял запланированную ежеквартальную тренировку.
Ранее сообщалось, что учения Вооруженных сил Польши с участием других стран Dragon-24 начались 25 февраля. В учениях принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников по НАТО, а также 3,5 тысячи единиц техники.
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