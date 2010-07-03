Человеческие останки нашли на стройке на востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Соколиная Гора на стройке нашли человеческие останки. Находку сделали во время земляных работ на проспекте Буденного, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По указанному адресу находились свод человеческого черепа без нижней челюсти и несколько ребер", – сказал собеседник агентства.

Как отметил источник агентства, неизвестный умер более года назад.

По факту происшествия следователи проводят проверку. Личность умершего устанавливают.

19 февраля на улице Угрешская на юго-востоке Москвы около коллектора обнаружили мумифицированный труп человека. Состояние трупа не позволило установить ни пол, ни возраст.