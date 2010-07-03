Найденный мертвым в центре Москвы мужчина свел счеты с жизнью

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Молодой человек, чье тело обнаружили рядом с домом 30 на Большой Полянке, совершил суицид. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что факт самоубийства подтверждают записи с камер. Рядом с парнем 1996 года рождения оперативники нашли записку, в которой он написал: "Мне тяжело жить". По данным ряда источников, молодой человек был студентом Бауманки.

Ранее окровавленное тело нашли на лавочке. Рядом с ним лежал карабин "Сайга". На место выехали сотрудники оперативных служб города.