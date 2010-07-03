Окровавленное тело с автоматом обнаружили на Большой Полянке

Фото: Агентство "Москва"

Труп мужчины обнаружили на лавочке на Большой Полянке. Рядом с телом нашли карабин "Сайга", сообщает Агентство "Москва".

Сейчас к месту происшествия едут оперативные службы города. По предварительным данным, мужчина скончался мгновенно от сквозного огнестрельного ранения в голову.

Подробности происшедшего уточняются.