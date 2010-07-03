Крупный пожар произошел на заводе в Омске

Крупный пожар произошел на литейно-механическом заводе в Омске. Площадь возгорания на данный момент составляет 1,4 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли, сообщает РИА Новости.

Горит цех по производству канифоли. На место пожара направлена лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. По предварительной информации, люди успели покинуть здание.