Возбуждено дело после убийства ножницами мужчины на западе Москвы

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Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на западе Москвы, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по городу.

Днем 19 февраля в квартире жилого дома по улице Академика Павлова было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения с колото-резаными ранениями. На лице, груди и спине погибшего насчитали около 20 ран. В попытке спрятать улики женщина унесла стакан, из которого пила алкоголь, но ее обувь осталась в квартире.

Следователи и криминалисты устанавливают картину случившегося. Допрашиваются соседи, изучаются камеры видеонаблюдения, идет расследование.

В январе в столичном кафе женщина напала на знакомую. Угрожая бритвой и ножницами, та избила ее и отрезала прядь волос. Пострадавшую доставили в больницу с тупой травмой живота.