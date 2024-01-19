В Челябинске ликвидировали открытое горение на рынке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На рынке в Челябинске удалось устранить открытое горение. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение об этом появилось в 20:42 по местному времени (в 18:42 по московскому).

"МЧС России с помощью беспилотника контролирует оперативную обстановку", – сказано в сообщении.

Крупный пожар вспыхнул на рынке рядом с ТРК "Европа-Азия" изначально на площади 1 тысяча квадратных метров.

По информации МЧС, из-за распространения огня на площади до 1,2 тысячи квадратных метров пожару присвоен повышенный ранг сложности. Основные усилия пожарных были сосредоточены на защите соседних зданий.

Прокуратура уже запустила проверку по причине возгорания на рынке. В рамках проверки будут выявлены все обстоятельства и причины пожара, а также дана оценка исполнению закона о пожарной безопасности.



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