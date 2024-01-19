Силовики задержали украинскую гражданку, собиравшую данные о ВС России

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Силовики задержали гражданку Украины, которая подозревается в сборе данных для Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства", – отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанная собирала сведения о местах дислокации задействованных в спецоперации личного состава и военной техники ВС России. Полученные сведения она передавала представителю главного управления разведки Минобороны Украины в мессенджере.

Уточняется, что против нее было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж". Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что силовики пресекли деятельность жителя Хабаровска, который по заданию украинской военной разведки собирал информацию о российских военных, участвующих в спецоперации.

В ФСБ добавили, что мужчина собирал сведения о радиочастотах, использующихся Минобороны РФ. Кроме того, злоумышленник планировал покушение на бойцов, которые базируются в частях Хабаровского края.