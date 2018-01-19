Мэра Махачкалы подозревают в превышении полномочий с ущербом в 80 млн руб – СК

19 января, 10:49
Фото: mkala.ru
Уголовное дело возбудили в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева, подозреваемого в превышении полномочий с причинением тяжких последствий
По версии следствия, в марте 2016 года постановлением незаконно утвердил передачу в собственность ОАО "АСПК" земельного участка за плату в 1,1 миллиона рублей. При этом он знал, что этот участок в Махачкале принадлежит Республике Дагестан. На основании незаконного постановления в Единый реестр прав внесли соответствующую запись, сообщает пресс-служба СК РФ.
Как заключил специалист, рыночная стоимость составляет более 81 миллиона рублей. Действия Мусаева нарушили интересы государства, материальный ущерб бюджету Дагестана достиг порядка 80 миллиона рублей. Следствие проводят обыски, расследование дела продолжается.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: