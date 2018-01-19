Мэра Махачкалы подозревают в превышении полномочий с ущербом в 80 млн руб – СК

Уголовное дело возбудили в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева, подозреваемого в превышении полномочий с причинением тяжких последствий

По версии следствия, в марте 2016 года постановлением незаконно утвердил передачу в собственность ОАО "АСПК" земельного участка за плату в 1,1 миллиона рублей. При этом он знал, что этот участок в Махачкале принадлежит Республике Дагестан. На основании незаконного постановления в Единый реестр прав внесли соответствующую запись, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как заключил специалист, рыночная стоимость составляет более 81 миллиона рублей. Действия Мусаева нарушили интересы государства, материальный ущерб бюджету Дагестана достиг порядка 80 миллиона рублей. Следствие проводят обыски, расследование дела продолжается.