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Прокуратура Бурятии начала проверку после нападения на школу в Улан-Удэ.

"Ведется проверка, на месте работает прокурор республики, координирует деятельность правоохранительных органов", – сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, утром в пятницу ученик 9 класса с топором напал на учеников седьмого класса и, кинув бутылку с воспламеняющейся жидкостью, поджег учебное помещение.

По последней информации, в результате нападения в местные больницы были доставлены шесть пострадавших, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди них также и сам нападавший – у подростка обнаружили колото-резанные раны.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

После известия о нападении ученика на школу, на место ЧП направлены чиновники правительства республики, включая зампреда. Глава Бурятии Алексей Цыденов прервал свою командировку в Монголию и выехал на место ЧП.