Крыша цеха горит на севере Москвы

Кровля цеха загорелась на севере столицы, передает ТАСС.

Возгорание обрешетника кровли одноэтажного здания цеха произошло по адресу: улица Врубеля, 13а. По информации источник, горит шиномонтаж. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

На месте работают пожарные и спасатели, создан штаб пожаротушения. У горящего здания стоят пять машин, их пытаются эвакуировать. Движение на соседней улице из-за ЧП перекрыто.