Житель Красногорска напал на бригаду скорой помощи

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Жителя Красногорска привлекли к административной ответственности за нападение на сотрудников скорой помощи, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", – пояснила представитель ведомства.

Инцидент произошел 17 декабря. В полицию обратились сотрудники одной из местных больниц, они заявили о нанесении им телесных повреждений.

Бригада скорой помощи приехала на вызов к 25-летнему мужчине, проживающему на улице Школьная. После того, как пациенту оказали помощь, он стал вести себя неадекватно и избил врача и водителя.