Полицейский насмерть сбил мужчину на МКАД

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Сотрудник полиции сбил человека на 25-м километре МКАД у торгового центра "Вегас". Пострадавший умер на месте происшествия.

"Находившийся в свободное от службы время сотрудник ОМВД России по Даниловскому району, управляя автомашиной не справился с управлением и совершил наезд на мужчину 1974 года рождения, находившегося на проезжей части дороги около своего автомобиля", – цитирует пресс-службу столичного управления МВД Агентство "Москва".

Мужчина вызывал на место ДТП сотрудников ГИБДД и медиков. Обследование не выявило признаков опьянения у попавшего в аварию полицейского.

Проводится проверка инцидента. На основании полученных данных будет принято процессуальное решение.