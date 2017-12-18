Полицейский насмерть сбил мужчину на МКАД

18 декабря, 17:46
Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок
Сотрудник полиции сбил человека на 25-м километре МКАД у торгового центра "Вегас". Пострадавший умер на месте происшествия.
"Находившийся в свободное от службы время сотрудник ОМВД России по Даниловскому району, управляя автомашиной не справился с управлением и совершил наезд на мужчину 1974 года рождения, находившегося на проезжей части дороги около своего автомобиля", – цитирует пресс-службу столичного управления МВД Агентство "Москва".
Мужчина вызывал на место ДТП сотрудников ГИБДД и медиков. Обследование не выявило признаков опьянения у попавшего в аварию полицейского.
Проводится проверка инцидента. На основании полученных данных будет принято процессуальное решение.
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