РФ потребовала от Украины выдать обвиняемого по делу об убийстве Пола Хлебникова

18 декабря, 14:20
Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
Генпрокуратура РФ потребовала от Украины выдать Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к убийству главного редактора журнала Forbes в России Пола Хлебникова.
Запрос в Генпрокуратуру Украины был направлен еще 29 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского надзорного ведомства.
Дукузов обвиняется в убийстве бывшего заместителя председателя правительства – руководителя аппарата главы администрации Чечни Якова Сергунина, совершенном 25 июня 2004 года в Москве "в составе преступного сообщества, из корыстных побуждений и по найму, с особой жестокостью, общеопасным способом".
Также он является фигурантом дела об убийстве Хлебникова 9 июля 2004 года. Убийство Хлебникова стало одним из самых громких в новейшей истории России. По одной из версий следствия, заказчиком убийства мог выступить чеченский полевой командир Хож-Ахмед Нухаев.
Дукузова задержали в Киеве 17 ноября. Генпрокуратура РФ подтвердила намерение требовать его выдачу.
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