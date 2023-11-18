Пожар в гостинице на Урале локализован

Фото: МЧС России

Пожар в гостинице, расположенной на трассе в Свердловской области, локализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

Остановить распространение огня удалось на площади одна тысяча квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в районе 290-ого километра трассы Пермь – Екатеринбург. Там горит кровля гостиницы.

Персонал и постояльцы эвакуировались из здания самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. На месте происшествия работают 25 специалистов и 8 единиц техники.