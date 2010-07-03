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В мире

19:15

Полиция задержала 10 человек в ходе разгона митинга в Тбилиси

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

Полиция задержала не менее 10 человек в ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси у здания грузинского парламента, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По информации телеканала, демонстрантов задержали в административном порядке. Сейчас никто не сопротивляется спецназу, продолжающему вытеснять их к площади Свободы. Проезжую часть проспекта Руставели полностью освободили, там работают службы по очистке города.

У парламента на сцене все еще остаются оппозиционные политики и митингующие. Они утверждают, что не прекратят митинги.

17 ноября десятки оппозиционных политических партий участвовали в многотысячном митинге за внеочередные пропорциональные выборы. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии – Движения за свободу" пикетировали все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками и разбили палатки.

Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган восстановил работу после разгона протестующих. Заседание должно было начаться в днем.

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