Семьям погибших из-за циклона на Сахалине выплатят по 500 тыс рублей

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Фото: телеграм-канал SakhCom
Семьям погибших из-за циклона на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщила пресс-служба губернатора региона.
По последним данным, из-за стихии погибло два человека. Накануне в городе Александровск-Сахалинский ураганный ветер сорвал кровлю одного из зданий, обломки упали на проходящих мимо людей. Мужчина скончался на месте, женщина умерла в больнице спустя несколько часов.
"Миллион рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям погибших выделен из резервного фонда правительства Сахалинской области. Средства будут перечислены на счета получателей в ближайшее время", – говорится в сообщении.
После циклона, который пришел в регион в воскресенье, 17 октября, порядка 10 тысяч жителей Сахалинской области до сих пор остаются без электричества. Сильнее всего пострадал Александровск-Сахалинский район. Порывы ветра там достигали 35 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате урагана в Тверской области, еще 10 пострадали. Сильный ветер повалил десятки деревьев и повредил дома, без света остались 90 населенных пунктов.
Мощный ветер бушует на Сахалине
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