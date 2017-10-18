Состояние Михаила Кокшенова оценивается как тяжелое

18 октября 2017, 09:04
Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев
Состояние народного артиста России Михаила Кокшенова оценивается как тяжелое. Он находится в отделении реанимации Первой градской больницы.
Ранее сообщалось, что артиста госпитализировали с подозрением на инсульт. О его состоянии ТАСС рассказали в справочной медицинского учреждения.
Дочь артиста сообщала после его госпитализации о том, что Кокшенов стабилен и находится в сознании. Диагноз в больнице должны были подтвердить с помощью МРТ.
Артиста доставили в больницу прямо с улицы, где ему стало плохо. Прохожие, заметившие недомогание вызвали скорую помощь.
Артист Михаил Кокшенов родился в Москве, окончил Театральное училище имени Щукина. Работал в Академическом театре имени Владимира Маяковского, Московском театре миниатюр, Театре-студии киноактера, а также исполнил роли более чем в 100 фильмах. Славу артисту принесли ленты "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".
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