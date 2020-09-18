В Сахалинской области рухнул балкон с двумя женщинами

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В городе Корсакове на Сахалине обрушился балкон пятиэтажного дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В доме на улице Советской рухнул балкон, на котором находились две женщины. Причины происшествия выясняются", – сообщили в экстренных службах.

Ранее в московской квартире в Амбулаторном проезде рухнул пол в детской комнате. Детей в этот момент в ней не было. По словам жителей, они еще зимой заметили трещины на стенах, а затем наблюдали, как проседают полы. При этом дом аварийным не считался.