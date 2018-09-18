18 сентября 2018, 11:16Происшествия
В результате крушения российского Ил-20 погибли 15 военнослужащих
Фото: flickr.com/Alan Wilson
В результате безответственных действий Израиля в Сирии погибли 15 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства.
17 сентября около 23:00 часов при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20.
Позже стало известно, что самолет был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, при этом ответственность за это несет Израиль, поскольку израильская авиация специально поставила Ил-20 под огонь.
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