В результате крушения российского Ил-20 погибли 15 военнослужащих

В результате безответственных действий Израиля в Сирии погибли 15 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства.

17 сентября около 23:00 часов при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20.

Позже стало известно, что самолет был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, при этом ответственность за это несет Израиль, поскольку израильская авиация специально поставила Ил-20 под огонь.

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