Над Средиземным морем пропал российский военный самолет Ил-20 – Минобороны

Военный российский самолет Ил-20 пропал над Средиземным морем, передает ТАСС.

Как сообщили в Минобороны, 17 сентября около 23:00 часов при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Судьба военных неизвестна.

Уточняется, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

По информации министерства, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь".

Сообщается, что на борту самолета находились 14 военнослужащих. Командованием российской авиабазы Хмеймим организована поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось, что боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы Североатлантического Альянса (НАТО) осуществляют патрулирование в восточном районе Средиземного моря.

Отмечалось, что в составе группы поблизости от Сирии находятся фрегаты военно-морских сил Нидерландов, Канады и Греции.

Ранее системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку со стороны моря в городе Латакия. По данным местных СМИ, обстрелу подверглись промышленные объекты в пригороде. Ранения получили 7 человек. На данный момент они находятся в больнице Тишрин.

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