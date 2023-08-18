"Ангарского маньяка" Попкова обвинили еще в трех убийствах

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Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "ангарского маньяка" Михаила Попкова. Его обвиняют еще в трех убийствах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Его обвиняют по подпункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), отметили в сообщении. По версии следствия, преступления были совершены в период с 1997 по 2003 год.

В июле этого года СК РФ завершил расследование трех эпизодов преступлений мужчины. Два эпизода убийства были совершены им в Иркутске, еще одно – в Ангарске, уточняли в ведомстве.

Всего на счету Попкова не менее 84 убийств на территории Иркутской области. Все убийства были совершены им в период с 1992 по 2010 год в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их районах. Он приговорен к трем тюремным срокам, два из них пожизненные.

Суд добавил к двум пожизненным срокам "ангарского маньяка" почти 10 лет