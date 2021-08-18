В Челябинске зафиксировали сильнейший залповый выброс сероводорода

Фото: mineco.gov74.ru

В Челябинске в ночь на среду, 18 августа, произошел "сильнейший залповый выброс" сероводорода. Об этом сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

"Сегодня ночью в районе очистных <...> в Металлургическом районе произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду. <...> В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с запахом канализации", – написал он в своем телеграм-канале.

Выброс зафиксировала система мониторинга. Минэкологии региона рекомендовало жителям не проветривать помещения, меньше находиться на улице, использовать маски и другие средства защиты, а также потреблять больше воды.

Ведомство также призвало администрацию города усилить полив улиц.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года Челябинск стал одним из городов с самым загрязненным воздухом.